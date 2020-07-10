Семейную пару подозревают в изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки
Жуткая история произошла в районе села Пятиречье на Сахалине.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, YouTube/ АСТВ - оперативные новости Сахалина
Семейную пару задержали по подозрению в жестоком убийстве восьмилетней девочки, пропавшей 6 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный СК.
Чудовищная история произошла недалеко от села Пятиречье Холмского района на Сахалине. Предположительно, ребенок сел в автомобиль к мужчине и женщине — 1971 и 1988 годов рождения. После этого, девочка исчезла.
Ее тело со следами насильственной смерти обнаружили в лесу, смерть ребенка наступила 6 июля.
По информации ИА Sakh.com, девочка была изнасилована, предположительно, мужчиной.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закованное в смертоносные оковы бетона тело мальчика обнаружили под Астраханью.
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