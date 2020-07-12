Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

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Светлана Шевченко
Срочная новость 651

Бой с бразильцем Жозе Альдо проходил на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой с бразильцем Жозе Альдо проходил на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ян уверенно вел бой в течение всех пяти раундов. В первом он показал хорошую стойку, однако опытный бразилец снес россиянина с ног.

 
 
 
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🔥🔥🔥WOOW🔥🔥🔥Великий бой Петра Ян @petr_yan с легендой мам Жозе Альдо @josealdojunioroficial. . . . . . . . . . . . #юфс251 #данауайт #бойцовскийостров #masvidal #нокаут #хорхемасвидаль #масвидальусман #усман #битвазапояс #workout #boxingdrills #абудаби #камаруусман #улануде #Хабиб #khabib #петрян #жозеальдо #josealdo #petryan #Holloway # максхоллуэй #petryan #реваншволконовскихоллуэй #danawhite #спорт #мма #нокаутнокаут

Публикация от  МMA I UFC I ANALYTICS (@formula.mma)

Во втором раунде Альдо продолжил атаковать Яна по ногам. В третьем россиянин заставил серьезно поволноваться поклонников. В октагоне начались настоящие боевые действия. Бразилец начал наносить мощные удары по корпусу, однако Петр уверенно победил, перейдя к жестким сериям в конце.

И все! Бразилец поплыл. Ян, почувствовав слабость соперника, в четвертом раунде пошел уже на добивание, нанося по легенде ММА град из ударов. И долгожданный финал — в пятом раунде сил у Альдо на сопротивление не осталось. Через три минуты поединок был остановлен. Судьи обозначили технический нокаут.

Итог боя — у России есть второй чемпион UFC.

27-летний Петр Ян — бывший чемпион АСВ в легчайшем весе. За карьеру он провел 16 боев, из них семь — в UFC. За все это время он потерпел лишь одно поражение — от россиянина Магомеда Магомедова (раздельным решением судей).

33-летний Жозе Алду — экс-чемпион UFC в полулегком весе, а также бывший чемпион по версии WEC в полулегком весе. Он провел 25 боев, среди них — семь поражений.

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