Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой с бразильцем Жозе Альдо проходил на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ян уверенно вел бой в течение всех пяти раундов. В первом он показал хорошую стойку, однако опытный бразилец снес россиянина с ног.

Во втором раунде Альдо продолжил атаковать Яна по ногам. В третьем россиянин заставил серьезно поволноваться поклонников. В октагоне начались настоящие боевые действия. Бразилец начал наносить мощные удары по корпусу, однако Петр уверенно победил, перейдя к жестким сериям в конце.

И все! Бразилец поплыл. Ян, почувствовав слабость соперника, в четвертом раунде пошел уже на добивание, нанося по легенде ММА град из ударов. И долгожданный финал — в пятом раунде сил у Альдо на сопротивление не осталось. Через три минуты поединок был остановлен. Судьи обозначили технический нокаут.

Итог боя — у России есть второй чемпион UFC.

27-летний Петр Ян — бывший чемпион АСВ в легчайшем весе. За карьеру он провел 16 боев, из них семь — в UFC. За все это время он потерпел лишь одно поражение — от россиянина Магомеда Магомедова (раздельным решением судей).

33-летний Жозе Алду — экс-чемпион UFC в полулегком весе, а также бывший чемпион по версии WEC в полулегком весе. Он провел 25 боев, среди них — семь поражений.