Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Бой с бразильцем Жозе Альдо проходил на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Фото: ТАСС / Щербак Александр
Россиянин Петр Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой с бразильцем Жозе Альдо проходил на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ян уверенно вел бой в течение всех пяти раундов. В первом он показал хорошую стойку, однако опытный бразилец снес россиянина с ног.
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Во втором раунде Альдо продолжил атаковать Яна по ногам. В третьем россиянин заставил серьезно поволноваться поклонников. В октагоне начались настоящие боевые действия. Бразилец начал наносить мощные удары по корпусу, однако Петр уверенно победил, перейдя к жестким сериям в конце.
И все! Бразилец поплыл. Ян, почувствовав слабость соперника, в четвертом раунде пошел уже на добивание, нанося по легенде ММА град из ударов. И долгожданный финал — в пятом раунде сил у Альдо на сопротивление не осталось. Через три минуты поединок был остановлен. Судьи обозначили технический нокаут.
Итог боя — у России есть второй чемпион UFC.
27-летний Петр Ян — бывший чемпион АСВ в легчайшем весе. За карьеру он провел 16 боев, из них семь — в UFC. За все это время он потерпел лишь одно поражение — от россиянина Магомеда Магомедова (раздельным решением судей).
33-летний Жозе Алду — экс-чемпион UFC в полулегком весе, а также бывший чемпион по версии WEC в полулегком весе. Он провел 25 боев, среди них — семь поражений.
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