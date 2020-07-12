«Мультикультурный парень» — Тактаров о новом чемпионе UFC Петре Яне

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Светлана Шевченко
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Ян стал вторым россиянином, завоевавшим титул мировой спортивной организации, которая проводит бои по смешанным единоборствам.

«Мультикультурный парень» — Тактаров о новом чемпионе UFC Петре Яне

Фото: www.globallookpress.com / Hans Gutknecht

Российский боец и актер Олег Тактаров назвал Петра Яна легендой после завоевания титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

«У нас теперь новый герой — мальчишка-сибиряк, у которого корни из нескольких национальностей. Такой мультикультурный парень. Это человек, который пробивался через тернии к звездам, сейчас он легенда, он получает заслуженные лавры», — заявил Тактаров ТАСС.

Вице-президент UFC и глава UFC Russia Андрей Громковский назвал победу Яна радостью для России.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, россиянин Петр Ян техническим нокаутом одержал победу над легендой ММА бразильцем Жозе Альдо, став вторым после Хабиба Нурмагомедова обладателем титула чемпиона UFC.

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«Мультикультурный парень» — Тактаров о новом чемпионе UFC Петре Яне

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