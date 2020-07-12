«Такой малыш еще»: фанатов удивила внешность 17-летнего сына Стаса Костюшкина

Внешность старшего сына Стаса Костюшкина удивила поклонников звезды. Наследник экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» по имени Мартин отпраздновал 17-летие. По этому поводу его отец выложил в Instagram слайд-шоу, в котором показал именинника на разных этапах взросления. К ролику артист добавил трогательное поздравление.

«Сына, с днем рождения! Обожаю! Люблю! Горжусь твоей умной головой! Только вперед, и только к достижению всех целей», — написал Костюшкин.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Многочисленные подписчики певца отметили, что молодой человек пошел в папу. По мнению фолловеров, в недалеком будущем Мартин составит конкуренцию звездному родителю в части женского внимания. Пока же наследник юн и выглядит немного моложе своих лет.

«17? А такой малыш еще, скромняжка на вид. Лапуля, одним словом»;

«Мне показалось, что ему 14 или 15»;

«Ох, сколько девчачьих сердец будет разбито», — отреагировали фанаты.

Как уточняет сайт Дни.ру, Костюшкин всегда проявлял себя как ответственный отец. Он с трепетом подходил к воспитанию отпрыска и старался вложить в него все самое ценное. Мальчик родился от танцовщицы по имени Ольга. Дама стала второй женой Стаса, их союз продлился три года. Ныне артист состоит в браке с бывшей танцовщицей «Чай вдвоем», трижды чемпионкой России по акробатике Юлией Костюшкиной (Клоковой). Спортсменка подарила ему еще двух сыновей — Богдана и Мирона.

Ранее 5-tv.ru писал, что мускулистый Костюшкин подтянулся на турнике перед камерой.