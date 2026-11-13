Звезда «Физрука» Даниил Вахрушев впервые станет отцом

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 115 0

На новых снимках возлюбленная актера позирует с заметно округлившимся животом.

Есть ли дети и жена у Даниила Вахрушева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Актер Даниил Вахрушев, получивший известность благодаря роли в сериале «Физрук», впервые станет отцом. О скором пополнении в семье артист рассказал в личном блоге, опубликовав совместные фотографии с возлюбленной Елизаветой Ефремовой.

На снимках избранница актера позирует с заметно округлившимся животом. Вахрушев назвал эту съемку самой важной в своей жизни и признался, что не перестанет благодарить любимую за этот особенный момент.

«Ну куда же я без самой важной фотосессии в своей жизни», — написал артист под публикацией.

История отношений пары началась в 2023 году на съемках фильма «Хоккейные папы». Тогда Ефремова работала ассистентом по актерам, а Вахрушев участвовал в проекте. Вскоре знакомство переросло в романтические отношения, и влюбленные стали жить вместе.

Сейчас Даниилу и Елизавете предстоит освоить новые для себя роли — родителей. При этом официально оформлять отношения пара пока не спешит. Однако, несмотря на отсутствие свадебных колец, влюбленные уже называют друг друга мужем и женой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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