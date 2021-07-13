Собор 12 апостолов: что можно и категорически нельзя делать 13 июля?
Православные христиане почитают учеников Христа.
Фото: golos.ua; www.globallookpress.com / Natalya Loginova, Robert Michael,Sebastian Gollnow, Zamir Usmanov
13 июля православная церковь отмечает Собор славных и всехвальных 12 апостолов. Первые упоминания об этом празднике встречаются в IV веке. Как следует из евангелий, Иисус избрал себе 12 учеников, которым открыл свою божественную силу и призвал идти за ним. Они покинули дома, оставили привычные дела и последовали за Спасителем. От него эти люди приняли дары Святого Духа. Впоследствии апостолы проповедовали учение Христа по всему миру и творили чудеса. При этом они испытали множество бед и почти все, за исключением Иоанна Богослова, приняли мученическую смерть.
Что можно делать 13 июля
В христианский праздник принято молиться апостолам. Делать это можно как в храме, так и дома. В этот день желательно попросить у других прощения, примириться с недоброжелателями и забыть все обиды. А когда потребуется — оказать помощь, и не только близким.
В народном календаре 13 июля получил название Макушка лета. Предки верили, что в этот день приходит настоящая жара. По этому поводу крестьяне надевали свою лучшую одежду и шли на покос. А после работ устраивали народные гуляния до поздней ночи.
Что нельзя делать 13 июля
Сыздавна в этот день запрещается стричь волосы. Поверье гласит, что в противном случае можно укоротить себе судьбу. Поэтому поход к парикмахеру лучше отложить на другую дату.
Сегодня не следует употреблять алкоголь. Лучше отказаться от любых напитков, кроме воды. Желательно избегать шумных компаний. Рекомендуется остаться дома и посвятить время духовному очищению.
13 июля нельзя ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь несчастья. Не следует и увлекаться азартными играми. Велик риск потерять все деньги.
Приметы на 13 июля
- Если поет кукушка, лето выдастся долгим и жарким;
- Много росы поутру — к солнечной погоде;
- В небе облака желтого цвета — жди грозы.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 12 июля, в день Петра и Павла.
Читайте также
69%
0.16 88.61
0.47
Нашли ошибку?