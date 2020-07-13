Абитуриентам из стран СНГ предложили разрешить въезд в РФ для поступления в вузы

В Государственной думе предложили разрешить абитуриентам из СНГ приехать в Россию для сдачи вступительных экзаменов в вузы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Кроме того, имеется инициатива, согласно которой, абитуриенты получат возможность сдавать очные экзамены в любые российские вузы на базе филиалов МГУ за рубежом.

Это предложение уже поддержал комитет Госдумы по образованию и науке. Также отмечается, что выпускники школ, приезжающие сдавать экзамены в вузы России не представляют опасности для системы здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что выпускникам российских вузов предложили выплачивать зарплату за счет государства. Депутаты профильного комитета Госдумы, рассмотревшие инициативу ведомства, с ней согласились и пообещали дальнейшую проработку вопроса.