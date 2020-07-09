Выпускникам российских вузов предложили выплачивать зарплату за счет государства
Депутаты профильного комитета Госдумы, рассмотревшие инициативу ведомства, с ней согласились и пообещали дальнейшую проработку вопроса.
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Фото, видео: ТАСС / Patrick Seeger; 5-tv.ru
В России могут пересмотреть систему стипендий. Их размер для студентов могут приравнять к МРОТ, а для аспирантов — к средней зарплате по региону.
С инициативой вступили в Минобрнауке и уже рассмотрели ее на заседании профильного комитета Госдумы. Депутаты с предложением согласились и обещали проработать вопрос с коллегами из других комитетов нижней палаты.
Обсудили и предложение Федерации независимых профсоюзов. Там предлагают трудоустраивать выпускников российских вузов и выдавать им зарплату за счет государства. По мнению авторов проекта, это поможет начинающим специалистам приобрести опыт и снизить безработицу среди молодежи. Работодатели идею поддержали. Предложение в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в Минтруд.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что безработные в России смогут получать и пособие, и зарплату на временной работе.
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