Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Внук одного из величайших музыкантов прошлого столетия Элвиса Пресли, 27-летний Бенджамин Кио найден мертвым в своей квартире в Калабасасе в штате Калифорния. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

По сведениям источников в полиции, молодой человек свел счеты с жизнью. Версия насильственной смерти исключена. Правоохранители устанавливают причину трагедии.

Уточняется, что Бенджамин избегал публичности и скрывал от общественности детали личной жизни. Известно, что он пошел по стопам деда и отца — Дэнни Кио. Молодой музыкант пытался добиться популярности и в 2009 году успел заключить контракт на сумму в пять миллионов долларов. Несмотря на это Кио-младший выплачивал несколько кредитов.

Как отмечала его мать, Бенджамин на сцене был очень похож на Элвиса. В последний раз его видели с семьей на 40-летии со дня смерти короля рок-н-ролла. У его 52-летней дочери остались трое детей — 11-летние девочки-близняшки и 31-летняя актриса Райли Кио. Сам Элвис Пресли умер в 1977 году, причем обстоятельства его смерти по сей день не выяснены до конца.

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