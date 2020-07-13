27-летний наследник дочери короля рок-н-ролла Бенджамин Кио найден мертвым в своей квартире.

Внук Элвиса Пресли покончил с собой

Фото: Instagram @lisampresley

Внук одного из величайших музыкантов прошлого столетия Элвиса Пресли, 27-летний Бенджамин Кио найден мертвым в своей квартире в Калабасасе в штате Калифорния. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

По сведениям источников в полиции, молодой человек свел счеты с жизнью. Версия насильственной смерти исключена. Правоохранители устанавливают причину трагедии.

Уточняется, что Бенджамин избегал публичности и скрывал от общественности детали личной жизни. Известно, что он пошел по стопам деда и отца — Дэнни Кио. Молодой музыкант пытался добиться популярности и в 2009 году успел заключить контракт на сумму в пять миллионов долларов. Несмотря на это Кио-младший выплачивал несколько кредитов.

Как отмечала его мать, Бенджамин на сцене был очень похож на Элвиса. В последний раз его видели с семьей на 40-летии со дня смерти короля рок-н-ролла. У его 52-летней дочери остались трое детей — 11-летние девочки-близняшки и 31-летняя актриса Райли Кио. Сам Элвис Пресли умер в 1977 году, причем обстоятельства его смерти по сей день не выяснены до конца.

Ранее 5-tv.ru публиковал список шести мировых звезд, в смерть которых фанаты не могут поверить до сих пор.

+13° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
71.23
0.35 80.27
-0.14
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

6:20
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
6:12
Как защитить автомобиль от жары? Советы автоэксперта
6:03
Вжух и готово! Чистим решетку-гриль за пару минут
6:00
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
5:49
Названа вероятная причина падения Ан-2 в Нижегородской области
5:35
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок