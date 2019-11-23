Шесть звезд, в смерть которых фанаты не могут поверить до сих пор

Существуют знаменитости, кончину которых фанаты не могут принять даже спустя десятилетия после нее. Сайт Teleprogramma.pro составил список из шести звезд, которых подозревают в инсценировке своей смерти.

Майкл Джексон не умер, а сбежал на остров

www.globallookpress.com / Henrik Hildebrandt/colourpress.c

Первая гипотеза посвящена королю поп-музыки Майклу Джексону. Сообщение о его смерти летом 2009 года для многих стало неожиданностью. Слухи о том, что он жив породили многочисленные экспертизы, которые не проясняли причину его смерти.

В итоге фанаты пришли к выводу, что Майкл Джексон отнюдь не умер, а просто инсценировал свою смерть. Теперь он живет на теплом острове вдали от назойливых журналистов и фанатов.

Элвис Пресли жив

www.globallookpress.com / GÃ¶ttert

О смерти короля рок-н-ролла Элвиса Пресли стало известно в 1977 году. Его жена рассказала, что музыкант проснулся посреди ночи и пошел в ванную. Через некоторое время она застала его на полу мертвым.

Причиной того, что фанаты не поверили в смерть кумира, снова стал дефицит информации. Отец Элвиса Пресли распорядился, чтобы причина смерти была обнародована только в 2027 году — через 50 лет после ухода из жизни его сына.

Принцесса Диана не только выжила, но и работает журналисткой

www.globallookpress.com / Peter Heimsath

Принцесса Диана Уэльская была всенародной любимицей. Сообщение о том, что она погибла в автомобильной аварии в 1997 году многих повергло в шок. Ее смерть объясняли самыми невероятными версиями.

Некоторые поклонники, впрочем, не поверили ни СМИ, ни разным спикерам. Они считают, что в 1997 произошла либо инсценировка, либо неудачное покушение. Люди верят, что Диана живет под вымышленным именем и работает журналисткой.

Мэрилин Монро выжила и осчастливила швейцарца

www.globallookpress.com / Wiese/face to face

Тело Мэрилин Монро обнаружили в ее особняке в 1962 году. Поклонники до сих пор спорят, умерла она в результате убийства, самоубийства или несчастного случая. Эти вопросы также породили слухи об инсценировке смерти.

Фанаты полагают, что в особняке нашли тело другой женщины. Мэрилин же отправили в психиатрическую клинику в Швейцарии, поскольку она крутила романы сразу с двумя братьями Кеннеди. Рассказывают, что после выписки она вышла замуж за швейцарца и остаток жизни была счастлива.

Курт Кобейн сбежал от людей, чтобы творить

www.globallookpress.com / Rudi Keuntje

Фанаты группа Nirvana убеждены, что ее лидер Курт Кобейн просто скрылся, а не совершил самоубийство в 1994 году. Поклонники считают, что он просто удалился от общества, чтобы сочинять музыку в одиночестве. Его предсмертную записку объясняют частью инсценировки.

Брюс Ли готовится «воскреснуть»

www.globallookpress.com / FSN-D

Часть фанатов китайского киноактера и мастера боевых искусств убеждены, что их кумир не погиб в 1973 году при исполнении трюка на съемках. По их мнению, смерть была инсценировкой. С тех пор Брюс Ли живет на роскошной вилле и готовится «воскреснуть», полагают поклонники.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 поп-звезд, склонных к полноте.