В центре Петербурга звучали выстрелы и взрывались машины. Дворцовая набережная Северной столицы превратилась в съемочную площадку фильма «Родитель». В основе сюжета картины — отец, который потерял своих детей. Его роль играет Михаил Пореченков. По словам режиссера Влада Фурмана, картина — попытка по-новому взглянуть и переосмыслить так называемые «лихие 90-е».

«Сейчас появилась возможность высказаться о конце XX века. О том, что происходило с людьми, с родителями, о том, какие приходилось переживать потрясения перед тем, как войти в XXI век», — рассказывает актер и режиссер фильма «Родитель» Влад Фурман.

«Два родителя, два отца, в жесткой схватке за своих детей, за себя и за будущее. Обычно снимаем с конца. Как всегда. Поэтому ничего простого не бывает. Все сложно, интересно, весело и задорно», — говорит народный артист РФ Михаил Пореченков.

Подробности идеи авторы не раскрывают. Но советуют посмотреть фильм каждому, кто помнит непростое время на рубеже тысячелетий.

К слову, перед началом экшен-сцен в Северной столице Михаил Пореченков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о трудностях, радостях и новых веяниях в российском кинематографе.