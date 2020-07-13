«Возможность высказаться о XX веке» — в Петербурге снимают фильм «Родитель»
По словам режиссера картины Влада Фурмана, это попытка по-новому взглянуть и переосмыслить так называемые «лихие 90-е».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Brunner, 5-tv.ru
В центре Петербурга звучали выстрелы и взрывались машины. Дворцовая набережная Северной столицы превратилась в съемочную площадку фильма «Родитель». В основе сюжета картины — отец, который потерял своих детей. Его роль играет Михаил Пореченков. По словам режиссера Влада Фурмана, картина — попытка по-новому взглянуть и переосмыслить так называемые «лихие 90-е».
«Сейчас появилась возможность высказаться о конце XX века. О том, что происходило с людьми, с родителями, о том, какие приходилось переживать потрясения перед тем, как войти в XXI век», — рассказывает актер и режиссер фильма «Родитель» Влад Фурман.
«Два родителя, два отца, в жесткой схватке за своих детей, за себя и за будущее. Обычно снимаем с конца. Как всегда. Поэтому ничего простого не бывает. Все сложно, интересно, весело и задорно», — говорит народный артист РФ Михаил Пореченков.
Подробности идеи авторы не раскрывают. Но советуют посмотреть фильм каждому, кто помнит непростое время на рубеже тысячелетий.
К слову, перед началом экшен-сцен в Северной столице Михаил Пореченков в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о трудностях, радостях и новых веяниях в российском кинематографе.
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