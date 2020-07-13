Какие продукты вызывают преждевременное старение?

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Алиса Старжевская
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Специалист поделилась, какую еду нужно исключить из рациона, чтобы надолго сохранить молодость.

Какие продукты вызывают преждевременное старение?

Фото: www.globallookpress.com / Anvar Galeev

Люди до глубокой старости мечтают сохранить здоровье и молодость, однако существует перечень продуктов, употребление которых этому отнюдь не способствует. Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Алла Погожева рассказала, какую еду стоит исключить из своего рациона, чтобы отсрочить старение.

По ее словам, преждевременное старение связано, в первую очередь, с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и катаракты. Для профилактики этих болезней необходимо уменьшить потребление насыщенных животных жиров, а именно говядину, баранину и свинину. Лучше, по мнению специалиста, заменить их на курицу, индейку и мясо кролика.

Кроме того, если есть потребность в жарке мяса, лучше сначала его отварить, сказала Погожева в интервью «Аргументам и Фактам». По ее словам, при жарке мясо впитывает количество жира, равное 50% от своего веса.

Чаще всего к развитию сердечно-сосудистых патологий и гипертонии приводит избыточное потребление соли. Специалист рекомендует ограничить в рационе количество соленой пищи — колбас, сосисок, бекона и всех мясных копченостей.

Также вредными считаются продукты с повышенным содержанием сахара, а именно кондитерские изделия, молочные десерты, соусы, особенно кетчуп. Много сахара содержится и в газировке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как часто можно употреблять чипсы без вреда для здоровья.

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