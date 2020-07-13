Наталья Фриске выступила на закрытой вечеринке по поводу свадьбы, исполнив хит своей покойной сестры Жанны и скопировав ее образ. Это вызывало целую волну хейта, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Видео с частного мероприятия оказались в социальной сети Instagram и быстро стало достоянием общественности. На видео Наталья Фриске спела песню «Где-то лето», а также появилась в платье сестры и с прической, какую любила делать сама Жанна Фриске. Хотя гости вечеринки остались довольны, пользователи соцсетей были не столь благодушны.

«Ей далеко до Жанны!»;

«Пение на костях… И это кто-то слушает, подтанцовывает…»;

«Господи, да это чудо, надо же придумала заменить сестру»;

«Как жаль людей… Все продать готовы за деньги», — появились десятки возмущенных комментариев подобного рода.

Кроме первой песни, Наталья исполнила и другой трек. Некоторые поклонники старшей Фриске предположили, что Наталье не дает покоя слава сестры и она планирует сама заняться сольной карьерой. Это вызвало осуждение, как и раньше, когда Фриске-младшая уже выступала с песнями сестры.

Instagram @ marinaivanova_official

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталя Фриске побывала на могиле сестры в день ее 46-летия.