«Ей далеко до Жанны!» — Наталья Фриске пляшет на корпоративах в образе сестры

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Алиса Старжевская
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Поведение младшей сестры умершей звезды российской эстрады вызвало шквал критики от поклонников.

«Ей далеко до Жанны!» — Наталья Фриске пляшет на корпоративах в образе сестры

Фото: Instagram @friske_natalia

Наталья Фриске выступила на закрытой вечеринке по поводу свадьбы, исполнив хит своей покойной сестры Жанны и скопировав ее образ. Это вызывало целую волну хейта, пишет сайт Teleprogramma.pro.

 
 
 
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Сестра певицы Жанны Фриске Наталья стала приглашённой звездой на одном закрытом мероприятии. Девушка исполнила несколько хитов из репертуара своей знаменитой родственницы. Наталья и ещё несколько представителей российского шоу-бизнеса развлекали гостей на свадьбе. Торжество прошло в одном из московских ресторанов. Присутствующие танцевали под песню «Где-то летом», которая когда-то прославила Жанну Фриске в качестве сольного артиста. Наталья Фриске не стала скрывать, что пользуется песнями своей сестры. Она в сториез Instagram выложила выступления своих коллег, а также сделала респост своего номера. Кроме того, певица через некоторое время презентовала трек под названием «Белая черёмуха», которую она исполняет вместе с Александром Поповым.#фриске #знаменитости

Публикация от  НОВОСТИ ТВ✰𝙉𝙊𝙑𝙊𝙎𝙏𝙄 𝙏𝙑 ✰ (@tv__news)

Видео с частного мероприятия оказались в социальной сети Instagram и быстро стало достоянием общественности. На видео Наталья Фриске спела песню «Где-то лето», а также появилась в платье сестры и с прической, какую любила делать сама Жанна Фриске. Хотя гости вечеринки остались довольны, пользователи соцсетей были не столь благодушны.

«Ей далеко до Жанны!»;

«Пение на костях… И это кто-то слушает, подтанцовывает…»;

«Господи, да это чудо, надо же придумала заменить сестру»;

«Как жаль людей… Все продать готовы за деньги», — появились десятки возмущенных комментариев подобного рода.

Кроме первой песни, Наталья исполнила и другой трек. Некоторые поклонники старшей Фриске предположили, что Наталье не дает покоя слава сестры и она планирует сама заняться сольной карьерой. Это вызвало осуждение, как и раньше, когда Фриске-младшая уже выступала с песнями сестры.

Instagram @ marinaivanova_official

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталя Фриске побывала на могиле сестры в день ее 46-летия.

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