«С днем рождения, Жанна»: Фриске-младшая посетила могилу сестры в день ее 45-летия

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Ирина Дряхлова
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Знаменитой певицы нет уже больше пяти лет, но память о ней хранят и близкие, и поклонники исполнительницы.

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Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Сестра Жанны Фриске Наталья посетила могилу сестры в ее 45-летний юбилей, о чем сообщила в сторис в Instagram. Знаменитая певица похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Московской области. Также младшая Фриске поделилась с подписчиками фото из своего архива, где она поздравляет Жанну с днем рождения еще при жизни. На фото сестры тепло обнимаются, а сама певица стоит босиком с огромным букетом в руках.

«С днем рождения, родная моя», — написала она под фото.

Фото: Instagram @friske_natalia

Подписчики не остались в стороне и поддержали Наталью Фриске теплыми словами.

«Наташа, помните что Жанна всегда будет рядом с вами… Приношу свои искренние соболезнования вам и вашим родным…» — написала девушка в комментариях.

«Сегодня ночью пересматривала выпуски с памяти Жанны. Хотя если честно я не помню когда у нее день рождения. Что-то натолкнуло меня», — рассказала подписчица Наталье.

«С днем рождения, Жанна. Навсегда в моем сердце», — отметил фолловер.

Однако, бывший муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев пока что никак не отреагировал на день рождения матери своего сына. Последняя публикация в Instagram телеведущего датируется 22 мая.

Певица и экс-участница группы «Блестящие» умерла 15 июня 2015-го из-за опухоли головного мозга. Жанне Фриске было 40 лет, она только недавно впервые стала мамой сына Платона, но не справилась со страшной болезнью. Уход Фриске стал ударом не только для ее родных и близких, но и для российского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому в итоге достанется наследство знаменитой певицы.

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