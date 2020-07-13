В России подскочили цены на анальгин

Подорожание анальгина отечественного производства зафиксировали «Известия», проведя анализ Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). В среднем, по данным издания, за год цена выросла на 26,5%.

Рост цен на препарат подтверждают и данные аналитической компании DSM Group. Согласно подсчетам, увеличение стоимости разнится в зависимости от производителя: в некоторых случаях оно достигает 38%.

Аналитики называют одной из причин увеличения цены рост стоимости импортных фармацевтических субстанций, из которых состоят даже отечественные препараты. Повышение цен на них может сохраниться, тогда рост цен на другие лекарства неизбежен.

Средневзвешенная цена на анальгин, по данным DSM Group, в июне 2020 года составила 141 рубль. Годом ранее она была равна примерно 137 рублям, значит, рост цены составил около десяти процентов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили ТАСС, что не получали жалоб на рост цен на анальгин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной.