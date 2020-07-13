В России подскочили цены на анальгин

|
Алина Потёмкина
31

В ФАС при этом говорят об отсутствии жалоб на рост цены на лекарство.

Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, 5-tv.ru

Подорожание анальгина отечественного производства зафиксировали «Известия», проведя анализ Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). В среднем, по данным издания, за год цена выросла на 26,5%.

Рост цен на препарат подтверждают и данные аналитической компании DSM Group. Согласно подсчетам, увеличение стоимости разнится в зависимости от производителя: в некоторых случаях оно достигает 38%.

Аналитики называют одной из причин увеличения цены рост стоимости импортных фармацевтических субстанций, из которых состоят даже отечественные препараты. Повышение цен на них может сохраниться, тогда рост цен на другие лекарства неизбежен.

Средневзвешенная цена на анальгин, по данным DSM Group, в июне 2020 года составила 141 рубль. Годом ранее она была равна примерно 137 рублям, значит, рост цены составил около десяти процентов.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили ТАСС, что не получали жалоб на рост цен на анальгин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что доставку лекарств в России предложили сделать бесплатной.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.75
-0.48 80.09
-0.18
Идеальный муж: рейтинг мужчин по знаку зодиака

Последние новости

15:46
В Москве полиция задержала Аллу Пугачеву
15:36
Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян
15:22
Адвокат, вскрывший историю «золотой» судьи Хахалевой, ждет извинений
15:15
В России подскочили цены на анальгин
15:03
После разлива топлива в Красноярском крае объявлен режим ЧС
14:55
Не только Самойлова: ТОП-7 звездных пар, сохранившие брак после измены

Сейчас читают

«Ей далеко до Жанны!» — Наталья Фриске пляшет на корпоративах в образе сестры
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок