Звезду «Кадетства» оштрафовали за оскорбление полицейского

Актера Кирилла Емельянова, прославившегося благодаря роли Сырникова в сериале «Кадетство», оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» было заведено на актера после событий, произошедших в марте. Тогда Емельянов, находясь в нетрезвом состоянии, обругал и ударил одного из медиков, приехавшего к нему на помощь после потери сознания. После этого он также оскорбил сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия.

Мировой суд Никулинского района Москвы вынес приговор актеру еще в мае, однако тогда прокуратура обжаловала решение и потребовала снова рассмотреть дело. В итоге, судебная инстанция оставила решение о штрафе в 20 тысяч рублей в силе.

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