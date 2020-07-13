Звезду «Кадетства» оштрафовали за оскорбление полицейского
Против Кирилла Емельянова, ударившего врача, было возбуждено уголовное дело.
Фото: Instagram @tec_kirill
Актера Кирилла Емельянова, прославившегося благодаря роли Сырникова в сериале «Кадетство», оштрафовали на 20 тысяч рублей за оскорбление полицейского. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» было заведено на актера после событий, произошедших в марте. Тогда Емельянов, находясь в нетрезвом состоянии, обругал и ударил одного из медиков, приехавшего к нему на помощь после потери сознания. После этого он также оскорбил сотрудника полиции, прибывшего на место происшествия.
Мировой суд Никулинского района Москвы вынес приговор актеру еще в мае, однако тогда прокуратура обжаловала решение и потребовала снова рассмотреть дело. В итоге, судебная инстанция оставила решение о штрафе в 20 тысяч рублей в силе.
Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Михаила Ефремова рассказал о запросах семьи Сергея Захарова
Читайте также
68%
-0.48 80.09
-0.18
Нашли ошибку?