«Аппетит там хороший»: Адвокат Ефремова рассказал о запросах родственников погибшего Захарова

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Олеся Роженцова
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Эльман Пашаев прокомментировал заявление о том, что пострадавшая сторона хочет получить в качестве компенсации 40 миллионов рублей.

«Аппетит там хороший»: Адвокат Ефремова рассказал о запросах родственников погибшего Захарова

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

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Адвокат актера Ефремова Эльман Пашаев рассказал о запросах семьи Сергея Захарова. Ранее стало известно, что во время ознакомления с делом, вдова брат и сын погибшего курьера якобы запросили 40 миллионов рублей в качестве компенсации.

«Да, аппетит там хороший. Вот вам, пожалуйста, и сущность семьи. Они ведь на всех телеканалах кричали, что им деньги не нужны, эти копейки. Так почему сейчас вдруг стали нужны?» — рассказал KP.RU адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев заметил, что семья молодая, в ней нет маленьких детей, поэтому «пусть не надеются, судья не присудит им те деньги, о которых они мечтают».

Заявление о 40 миллионах рублей в качестве компенсации уже прокомментировал адвокат семьи Захарова. Александр Добровинский назвал эту сумму «провокацией». При этом у погибшего Сергея Захарова есть еще один сын. Его интересы будет представлять другой адвокат. О требованиях этой стороны пока ничего неизвестно.

Громкие высказывания адвокатов обеих сторон уже заинтересовали Федеральную палату адвокатов (ФПА). На Добровинского и Пашаева возбудили дисциплинарные дела. Также сенатор, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишас попросил ФПА остановить «этот водевиль». По мнению Клишаса, нужно вспомнить, что «адвокатура — публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито».

57-летний курьер Сергей Захаров умер от травм, полученных в результате ДТП. 8 июля в Москве в его автомобиль врезалась машина, за рулем которой был актер Михаил Ефремов. По результатам медицинского освидетельствования, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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