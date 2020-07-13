«Подобных бронеавтомобилей попросту нет»: ВПК представил новый броневик «Стрела»

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Алиса Старжевская
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Легкий броневик можно без труда транспортировать на подвеске вертолета типа Ми-8.

«Подобных бронеавтомобилей попросту нет»: ВПК представил новый броневик «Стрела»

Фото: пресс-служба ООО "ВПК"

Генеральный директор «Военно-промышленной компании» («ВПК») Александр Красовицкий представил новый экспериментальный образец бронированного автомобиля «Стрела», который может стать важной частью вооружения российской армии, пишет ТАСС.

Инициатива создания нового семейства облегченных броневиков принадлежала специалистам «ВПК». Работа по разработке и изготовлению первой модели была проведена в кратчайшие сроки. Вес машины составляет 4,7 тонны, она вмещает до восьми пассажиров, а главное достоинство — в возможности быстро перебросить ее в нужном направлении или на передовую прямо на внешней подвеске вертолетов типа Ми-8.

«На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет», — категорично заявил Красовицкий.

«Стрела» может перевозить грузы, людей, а также раненых. При этом она подходит и в качестве обычного транспортного средства, и как командирский автомобиль. Броня новинки имеет баллистическую защиту второго класса, благодаря чему может защитить пассажиров от обстрела разными видами патронов.

Броневик может развивать скорость до 155 км/ч, а в случае подрыва на мине может сохранить жизни пассажиров при мощности взрывного устройства до двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Модель целиком выполнена из российских деталей, благодаря чему может производиться силами отечественного автопрома.

Ранее 5-tv.ru писал, как на Правде Победы в Москве была продемонстрирована новая военная техника РФ.

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