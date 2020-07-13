«Более, чем пристойно»: Дарья Повереннова поразила всех, появившись в белье
Актриса Московского академического театра имени Маяковского не постеснялась показаться почти в неглиже.
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Фото, видео: Instagram @dpoverennova
Актриса Дарья Повереннова решила поделиться со своими поклонниками новым смелым снимком и выложила смелое фото на своей странице в Instagram.
На снимке внучка легендарного Сергея Лукьянова из «Кубанских казаков» предстала в легком длинном пиджаке цвета слоновой кости, под которым у нее лишь почти незаметное белье телесного оттенка.
«По-моему, все более чем пристойно!» — смело заявила Повереннова.
Подписчики 47-летней звезды уже привыкли к тому, что она порой делится с ними весьма откровенными фото в коротких нарядах, и написали ей немало комплиментов в комментариях.
«Смело и откровенно»;
«Все пристойно и красиво, как всегда»;
«Красавица Дарья, легкая сексуальность вам к лицу»;
«Эротика», — оценили смелость своего кумира фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Повереннова раскрыла тайну, кем была в прошлой жизни.
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