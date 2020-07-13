«Более, чем пристойно»: Дарья Повереннова поразила всех, появившись в белье

Актриса Дарья Повереннова решила поделиться со своими поклонниками новым смелым снимком и выложила смелое фото на своей странице в Instagram.

На снимке внучка легендарного Сергея Лукьянова из «Кубанских казаков» предстала в легком длинном пиджаке цвета слоновой кости, под которым у нее лишь почти незаметное белье телесного оттенка.

«По-моему, все более чем пристойно!» — смело заявила Повереннова.

Instagram @dpoverennova

Подписчики 47-летней звезды уже привыкли к тому, что она порой делится с ними весьма откровенными фото в коротких нарядах, и написали ей немало комплиментов в комментариях.

«Смело и откровенно»;

«Все пристойно и красиво, как всегда»;

«Красавица Дарья, легкая сексуальность вам к лицу»;

«Эротика», — оценили смелость своего кумира фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Повереннова раскрыла тайну, кем была в прошлой жизни.