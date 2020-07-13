Пожар на американском десантном корабле может привести к экологической катастрофе
В баках «Bonhomme Richard», возгорание на котором до сих пор не ликвидировано, находится более трех тысяч тонн топлива.
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Фото, видео: ТАСС / ZUMA Wire, 5-tv.ru
В США до сих пор не могут справиться с крупным пожаром на десантном корабле Bonhomme Richard. В спасательной службе не исключают, что корабль может полностью выгореть внутри: бороться с огнем в тесных отсеках практически невозможно. При этом в баках, как стало известно, больше трех тысяч тонн топлива, и его разлив может обернуться экологической катастрофой.
ЧП на Bonhomme Richard произошло на базе американских ВМС в Сан-Диего. После того как огонь начал распространяться, прогремел взрыв. В результате пострадали 17 моряков и четверо гражданских. Их госпитализировали.
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