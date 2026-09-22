Дюжев: молитва и Бог помогают в совершении подвигов

Приближенный к российской царской семье, целитель Григорий Распутин не имел отношения к оккультизму. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России Дмитрий Дюжев на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство».

В данной картине актер воплотил эту загадочную историческую личность, которой приписывают как практики оккультизма, так и дар исцеления. Сам артист, после изучения личности Распутина, не верит в то, что он занимался чем-то темным и сверхъестественным.

«Это ложь про Распутина, что он якобы был гипнотизером или (практиковал. — Прим. ред.) оккультное искусство. На сегодняшний день мы утверждаем, что это высокодуховный человек, у которого был кумир — Иисус Христос», — заявил Дюжев.

Он уверен, что только молитва и обращение к Богу помогали этому человеку в его «подвигах».

Кроме того, во время работы над ролью артист обратился к целительнице. Она объяснила, что Распутин умел правильно применять для помощи больным тепло своих рук.

«Это на сегодняшний день отдел называется теплотерапия. То есть у немалого (количества. — Прим. ред.) людей среди человечества идет очень большой жар от ладоней. Именно таким даром обладал Григорий Ефимович. От его ладоней шел очень сильный жар. И у странников-путешественников очень часто бывают мышечные боли, суставные, а лечить их приходится именно теплом. И вот Григорий Ефимович. Отогревал это место, и человеку становилось хорошо. Я ни в коем случае не берусь разгадывать чудеса, которые он делал, но в работе с целителями мы убедились в том, что это было действительно чудотворно и объяснимо», — подчеркнул Дюжев.

Однако ответ на одну из загадок Распутина ему найти так и не удалось. В воспоминаниях современников описываются случаи, когда при помощи все тех же рук, которыми водил в воздухе, он находил потерянные предметы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Дюжев при подготовке к роли Григория Распутина изучал работы историков. Исследователи, к которым он обратился, посвятили сбору данных о жизни целителя четверть века.

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