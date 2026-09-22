Мужчина-сиделка изнасиловал прикованную к кровати пожилую женщину и обвинил ее 

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 41 0

Приехал учиться и загремел в тюрьму.

Сиделка изнасиловал прикованную к кровати пожилую женщину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Metro: мужчина-сиделка изнасиловал прикованную к кровати пожилую женщину

В Великобритании суд приговорил мужчину-сиделку к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие над прикованной к постели женщиной в возрасте 70 лет. Об этом сообщило Metro.

По данным следствия, 25-летний мужчина был признан виновным в нападении на пожилую женщину. Уроженец Пакистана, имевший студенческую визу в Великобританию, приехал в Бристоль к брату для учебы в университете и подрабатывал сиделкой.

Нападение произошло после того, как семья женщины уехала на несколько дней.

Пострадавшую в суде охарактеризовали как «крайне уязвимую». Следствие установило, что злоумышленник совершил в отношении нее продолжительное сексуальное насилие.

После задержания мужчина отрицал обвинения. Позже он заявил в суде, что якобы сама женщина совершила сексуальное насилие в отношении него. Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет тюрьмы.

Кроме того, ему запретили контактировать с пострадавшей. Министерство внутренних дел Великобритании также намерено пересмотреть его иммиграционный статус после вынесения приговора.

Женщина рассказала суду, что нападение серьезно повлияло на ее жизнь. По ее словам, после случившегося у нее появились тяжелые кошмары, проблемы со сном и страх возвращения нападавшего.

Адвокат защиты заявила, что после суда мужчина принес извинения в письме и рассказал семье о тяжелых обстоятельствах своего детства. По ее словам, мужчина также сообщил, что в прошлом сам стал жертвой изнасилования.

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