Лаборатория по производству синтетических наркотиков ликвидирована в Ивановской области

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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В Ивановской области ликвидирована крупная нарколаборатория. Четверо иностранцев арендовали частный дом, установили оборудование и даже камеры наблюдения. В ходе осмотра оперативники обнаружили 192 килограмма уже готового к продаже мефедрона.

«Также изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, более полутора тысяч килограммов химических веществ и 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Подозреваемые арестованы.

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