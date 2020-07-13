Лаборатория по производству синтетических наркотиков ликвидирована в Ивановской области
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые арестованы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
В Ивановской области ликвидирована крупная нарколаборатория. Четверо иностранцев арендовали частный дом, установили оборудование и даже камеры наблюдения. В ходе осмотра оперативники обнаружили 192 килограмма уже готового к продаже мефедрона.
«Также изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, более полутора тысяч килограммов химических веществ и 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Подозреваемые арестованы.
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