Мужчина погиб в результате обрушения потолка в доме в Новосибирске
Потолочные перекрытия рухнули в двухэтажном многоквартирном здании утром во вторник, 14 июля.
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Фото, видео: МЧС России
Мужчина погиб в результате обрушения потолка в доме в Новосибирске. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном здании утром во вторник, 14 июля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя ГУМЧС по региону.
Отмечается, что заявка об обрушении потолочных перекрытий в доме на Владимировском спуске, 2 на пульт дежурных поступила в 09:15 (05:15 по московскому времени — Прим.ред.). Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС установили, что рухнул потолок на площади восемь квадратных метров. Под завалами было обнаружено тело мужчины 1941 года рождения.
Сейчас специалисты проводят оценку состояния всех перекрытий в двухэтажном жилом доме. Причина обрушения устанавливается.
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