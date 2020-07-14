Криштиану Роналду грозит штраф за проделку 10-летнего сына

Форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду грозит штраф за поведение его маленького наследника. Как сообщает газета Repubblica, береговая охрана острова Мадейра начала расследование инцидента с участием 10-летнего сына футболиста.

Поводом для этого стал ролик, которым поделилась в Instagram сестра знаменитого игрока итальянской команды Эльма Авьеро. Она показала, как ее племянник Криштиану Роналду-младший самостоятельно рассекает на гидроцикле. Управление этим водным транспортным средством разрешено в Португалии только совершеннолетним, а сыну спортсмена всего 10 лет. Кроме того, на него нужна специальная лицензия.

Instagram @elma_oficial

За нарушение закона семье Роналду грозит штраф от 300 до трех тысяч евро. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит гидроцикл, на котором катался маленький Криштиану.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возлюбленную Криштиану Роналду заподозрили в беременности.