Криштиану Роналду грозит штраф за проделку 10-летнего сына
Видео приключений маленького Криштиану поделилась в соцсети сестра футболиста.
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Фото, видео: Instagram @elma_oficial, @cristiano
Форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду грозит штраф за поведение его маленького наследника. Как сообщает газета Repubblica, береговая охрана острова Мадейра начала расследование инцидента с участием 10-летнего сына футболиста.
Поводом для этого стал ролик, которым поделилась в Instagram сестра знаменитого игрока итальянской команды Эльма Авьеро. Она показала, как ее племянник Криштиану Роналду-младший самостоятельно рассекает на гидроцикле. Управление этим водным транспортным средством разрешено в Португалии только совершеннолетним, а сыну спортсмена всего 10 лет. Кроме того, на него нужна специальная лицензия.
За нарушение закона семье Роналду грозит штраф от 300 до трех тысяч евро. Сейчас полиция выясняет, кому принадлежит гидроцикл, на котором катался маленький Криштиану.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что возлюбленную Криштиану Роналду заподозрили в беременности.
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