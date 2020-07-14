Мужчина с ножом попытался ограбить микрофинансовую организацию в Москве

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Светлана Шевченко
Срочная новость 14

Инцидент произошел на 9-й Парковой улице.

Мужчина с ножом попытался ограбить микрофинансовую организацию в Москве

Фото: ТАСС / Евгений Разумный

Мужчина с ножом попытался ограбить микрофинансовую организацию на 9-й Парковой улице в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, неизвестный в маске с холодным оружием в руках вошел утром в учреждение и, ударив ножом кассира, попытался завладеть кассой, однако по каким-то причинам у него это не вышло.

Женщина получила ранение в руку. Злоумышленник скрылся.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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