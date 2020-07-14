Горящие леса в ХМАО угрожают близлежащим городам

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в эти минуты спасатели пытаются оградить от пожара несколько поселков.

Из-за жаркой погоды на окраине Югорска загорелся лес. И пламя начало распространяться сразу в нескольких направлениях. Сейчас стена огня движется к соседнему городу — Советскому. Там введен режим чрезвычайной ситуации.

Тушат пламя с земли и с воздуха — на месте работает около сотни спасателей. К ним присоединились городские экстренные службы и десятки добровольцев.