Горящие леса в ХМАО угрожают близлежащим городам
Огонь пытаются погасить и с земли и с воздуха.
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Фото, видео: Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства, 5-tv.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в эти минуты спасатели пытаются оградить от пожара несколько поселков.
Из-за жаркой погоды на окраине Югорска загорелся лес. И пламя начало распространяться сразу в нескольких направлениях. Сейчас стена огня движется к соседнему городу — Советскому. Там введен режим чрезвычайной ситуации.
Тушат пламя с земли и с воздуха — на месте работает около сотни спасателей. К ним присоединились городские экстренные службы и десятки добровольцев.
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