Сопровождаемый мощными хлопками пожар начался в подмосковных Котельниках

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Светлана Шевченко
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Шокирующие кадры в сеть выложил жилец одного из соседних домов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @snow_queen7, @mospavlov

Вырывающиеся из-за крыши соседнего дома языки пламени, треск и несколько хлопков. Такие кадры выложил в сеть житель одного из домов в подмосковных Котельниках.

Как сообщает телеграм-канал Mospavlov, пожар вечером возник около спорткомплекса «Дружба» из-за обрыва высоковольтного кабеля после удара молнии. Так эпично загорелось располагавшееся рядом дерево.

Экстренные службы на месте. Пострадавших нет.

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