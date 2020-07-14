Сопровождаемый мощными хлопками пожар начался в подмосковных Котельниках
Шокирующие кадры в сеть выложил жилец одного из соседних домов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @snow_queen7, @mospavlov
Вырывающиеся из-за крыши соседнего дома языки пламени, треск и несколько хлопков. Такие кадры выложил в сеть житель одного из домов в подмосковных Котельниках.
Как сообщает телеграм-канал Mospavlov, пожар вечером возник около спорткомплекса «Дружба» из-за обрыва высоковольтного кабеля после удара молнии. Так эпично загорелось располагавшееся рядом дерево.
Экстренные службы на месте. Пострадавших нет.
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