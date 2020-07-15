Видео: Самолеты иностранной разведки едва не посягнули на границы России

Сразу несколько разведывательных самолетов были перехвачены у российских границ, сообщают в Министерстве обороны РФ.

Подозрительные объекты в небе были обнаружены при помощи российских систем контроля безопасности неба над российской территорией. Для идентификации приближающихся самолетов в ход пустили истребители, прикрепленные к Южному военному округу и Северному Флоту.

Во время полета был подтвержден факт нахождения в опасной близости от российских границ сразу четырех летательных аппаратов иностранной разведки. Три из них оказались американскими (RС-135, Р-8А «Посейдон» и аппарат MQ-9А «Рипер»), а один — норвежским Р-3С «Орион».

Американских шпионов перехватили над Черным морем, а норвежский разведчик действовал на севере — над акваторией Баренцева моря.

Российские истребители сопроводили их в полном соответствии с международными правилами полетов в нейтральном воздушным пространстве, двигаясь на безопасном расстоянии. Процесс был снят на видео, рассказали в Минобороны. После завершения задания все они благополучно вернулись на базы.

5-tv.ru уже рассказывал, как 11 июля российские истребители перехватили шпионский самолет ВВС США.