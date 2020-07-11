Видео: российские истребители перехватили шпионский самолет ВВС США

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Виктория Андреева
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Инцидент произошел днем 11 июля над нейтральными водами Японского моря.

Фото, видео: Министерство обороны РФ

Российские истребители были подняты в воздух для перехвата самолета-разведчика ВВС США. RC-135 был замечен над нейтральными водами Японского моря.

Как отметили в Минобороны РФ, инцидент произошел в субботу, 11 июля. Летательный аппарат обнаружили системы контроля, сигнализировавшие о том, что судно взяло курс на сближение с границами России.

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа. Российские истребители сопровождали самолет-разведчик на безопасном расстоянии», — пояснили в ведомстве.

После того как американский разведывательный самолет развернулся и направился в противоположную от границы РФ сторону, российские истребители вернулись на базу.

Минобороны отмечают, что «все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два СУ-27 прогнали американский самолет-разведчик над Черным морем.

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