Бывшая супруга заслуженного артиста РСФСР Виктора Проскурина Ирина Смурова посетовала в эфире шоу на федеральном телеканале, что ее не позвали на его похороны. По словам женщины, ей самой пришлось справляться о дате и времени проведения траурной церемонии.

«На похороны меня никто не пригласил. И когда я подошла к гробу, мне хотелось всплакнуть, всхлипнуть, но было такое чувство, будто я в чужом лагере. Стою там, а меня трясет… Это было что-то невероятное. Так хотелось взять Витю за руку. Потом поехала на кладбище, причем не думала, что будет такой официоз. И там не получила удовлетворения от прощания», — цитирует Ирину Смурову Starhit.ru.

Экс-супруга звезды фильма «Выйти замуж за капитана» осталась крайне недовольна церемонией прощания, которую организовала вдова Ирина Хонда. Женщина никогда не воспринимала ее брак с Виктором Проскуриным всерьез и не так давно выставила жену актера из квартиры, где они вместе проживали. Ирина Смурова мотивировала тем, что жилье завещано именно ей. Ирина Хонда, в свою очередь, была удивлена наглостью бывшей жены знаменитости. Несмотря на это, вдова съехала из жилища.

«Вы хотите получить эту квартиру? Забирайте ее, но это вы сделали нечестно. У нас есть много свидетелей, которые знают об этом. Люди просто дождались смерти Вити, чтобы завладеть его имуществом. По совести, Ирина должна продать эту квартиру и поделить деньги между собой, мной и дочерью Вити от первого брака, но она этого не сделает», — сказала Ирина Хонда.

Единственная дочь Виктора Проскурина Александра Бледная заявила, что хорошо относилась ко всем женам отца. По ее словам, каждая избранница актера была по-своему прекрасна.

«Ничего не говорю про имущество отца. Я небедная девочка, у которой все есть», — заключила Александра Бледная.

Дочь знаменитости добавила, что последних дней жизни отца поддерживала с ним теплые отношения. Александра Бледная добавила, что могла проговорить с близким человеком ночь напролет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова актера Проскурина хочет сбежать в Петербург.