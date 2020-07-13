«Только саблей отмахиваюсь» — вдова актера Проскурина хочет сбежать в Петербург
Накануне стало известно, что Ирину Хонду попросили срочно освободить квартиру, в которой она жила с мужем более десяти лет.
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Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Вдова скончавшегося две недели назад актера Виктора Проскурина Ирина Хонда не пока не комментирует ситуацию вокруг квартиры в Москве, которую ее, как стало известно накануне, якобы попросили оперативно освободить после смерти мужа. По ее словам, она связана договором с одним из ток-шоу на телевидении. В интервью 5-tv.ru она призналась, что ее единственное желание сейчас — закрыть эту страницу своей жизни и покинуть столицу, где ей нечего больше делать.
«Я, честно говоря, хочу уехать домой, в Санкт-Петербург, мне здесь больше делать нечего, в этой квартире, поэтому я хочу уехать. У меня никаких больше желаний нет, кроме как закрыть эту страницу своей жизни и уехать», — сказала Ирина Хонда.
По словам супруги покойного артиста, после смерти Виктора Проскурина у нее не было ни минуты времени, чтобы как следует попрощаться с ним.
«Виктор Алексеевич, наверное, там на небесах сказал: „Не, Хонда, ты и после смерти будешь моим директором“. Мои похороны закончились в церкви на отпевании. И начался трэш такой серьезный, и вот он до сих пор длится», — рассказала вдова.
Ирина Хонда заявила, что бесконечная череда нападок сыплется на нее со всех сторон, и она «только саблей отмахивается в разные стороны».
Ранее, как писал 5-tv.ru, сайт KP.RU со ссылкой на друзей семьи сообщил, что Ирину Хонду выселяют из квартиры в Москве. Оказалось, что пятая супруга Виктора Проскурина не имеет никаких прав на недвижимость. Жилплощадь достанется одной из предыдущих жен актера.
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