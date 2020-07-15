«Пора брать Бастилию!» Под таким лозунгом тысячи израильтян прошли маршем протеста по улицам Иерусалима. Недовольство вызвали новые ограничения, которые власти страны ввели из-за вспышки коронавируса. Как следствие — были приостановлены судебные процессы. В том числе — по делу Беньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции.

Демонстрация переросла в погромы и даже штурм резиденции премьер-министра. Толпу пришлось разгонять с помощью водометов.

В итоге, как сообщают израильские СМИ, арестованы около полусотни зачинщиков беспорядков. На время протестов было перекрыто несколько центральных улиц. Движение транспорта по ним было запрещено. Демонстрации провели и в Тель-Авиве. Но там, по данным журналистов, все прошло относительно спокойно.