«Пора брать Бастилию!» — акции протеста в Израиле прошли с необычным лозунгом
Недовольство жители страны в основе своей вызвало дело премьер-министра Беньямина Нетаньяху.
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Фото, видео: REUTERS /RONEN ZVULUN, 5-tv.ru
«Пора брать Бастилию!» Под таким лозунгом тысячи израильтян прошли маршем протеста по улицам Иерусалима. Недовольство вызвали новые ограничения, которые власти страны ввели из-за вспышки коронавируса. Как следствие — были приостановлены судебные процессы. В том числе — по делу Беньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции.
Демонстрация переросла в погромы и даже штурм резиденции премьер-министра. Толпу пришлось разгонять с помощью водометов.
В итоге, как сообщают израильские СМИ, арестованы около полусотни зачинщиков беспорядков. На время протестов было перекрыто несколько центральных улиц. Движение транспорта по ним было запрещено. Демонстрации провели и в Тель-Авиве. Но там, по данным журналистов, все прошло относительно спокойно.
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