Трамп: США все еще передают Украине разведданные

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Василиса Власова
Василиса Власова 40 0

Американский лидер ответил на вопрос о паузе в передаче разведданных Киеву всего тремя словами, но дал понять, что Вашингтон торопит Украину с решением.

Трамп: США все еще передают Украине разведданные

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Трамп заявил, что США продолжают передавать Украине разведданные

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон практически восстановил передачу разведданных Киеву. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы американских журналистов.

«Мы почти сделали это», — так Трамп ответил на запрос представителя пресс-пула Белого дома, поинтересовавшегося, прекратится ли пауза в передаче разведданных Украине.

Трамп также отметил, что США намерены приложить максимум усилий, чтобы Украина ответственно подошла к поиску выхода из текущей ситуации.

«Необходимо заключить сделку, необходимо положить конец смертям», — считает американский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой совет Трамп дал Зеленскому. Американский лидер заявил, что главе киевского режима нужно сконцентрироваться на договоренностях по мирному урегулированию кризиса на Украине, а не на обсуждении взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Недавно глава Белого дома критически высказался о Зеленском, заявив, что тот не стремится искать пути завершения конфликта с Россией. Хотя его прямо просили не бить по НПЗ, ВСУ все равно продолжают атаки, а это отрицательно влияет на мировую энергетику и экономику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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