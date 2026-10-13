Жена Евгения Петросяна показала дочь в день ее третьего рождения

Татьяна Брухунова поделилась редкими кадрами с дочерью Матильдой. Девочке исполнилось три года, и в честь семейного праздника супруга юмориста Евгения Петросяна опубликовала в личном блоге трогательное видео с именинницей.

На кадрах Матильда в розовом наряде, шапочке и темных очках танцует, кружится и смеется. Подписчики также смогли рассмотреть лицо девочки.

«Душа моя! С днем рождения! Три года счастья!», — написала Брухунова.

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Матильде здоровья, счастливого детства и радости. В комментариях пользователи также отметили, как быстро растет дочь супругов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова крестили свою дочь Матильду. Супруги также поделились фотографиями проведения таинства в церкви.

Также 5-tv.ru сообщал, что у Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухновой родилась девочка. Для многих новость стала неожиданностью, поскольку супруги не сообщали о том, что планируют пополнение в семье.

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