Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют

Ирина Дряхлова
Ирина Дряхлова Журналист 214 542

Пока одни трудятся не покладая сил, другим деньги плывут прямо в руки.

Пять мужских и женских имен, обладатели которых скоро разбогатеют

Фото: www.globallookpress.com /Sonja Krebs, 5-tv.ru

Почему одним чрезвычайно везет в финансовой сфере, а другим нет? Что привлекает везение? Астрологи убеждены, что во всем виноват звезды и дата рождения человека. Впрочем, есть и другая теория, основанная на том, что достаток притягивают обладатели отдельных имен. Каких же именно?

Мужские имена

Среди везунчиков мужского пола выделены имена: Иван, Михаил, Валерий, Антон и Арсений. Обладатели этих имен могут обогатиться.  В течение двух — трех месяцев мужчины с этими именами будут находиться в «денежном режиме».

Женские имена

Ближайшие два три месяца получить приютную прибавку в личному бюджету смогут женщины, обладающие именами Мария, Вероника, Виолетта, Татьяна и Светлана. Эти дамы обязательно получат деньги, а у некоторых произойдут радостные события в личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что готовит человечеству великий парад планет.

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