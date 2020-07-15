Эвелина Хромченко показала себя с новым имиджем впервые за 20 лет
Модный эксперт и телеведущая показалась подписчикам без своих привычных атрибутов.
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Фото, видео: Instagram @evelinakhromtchenko
Образ известной телеведущей и модного эксперта прочно засел в воображении общества. Хромнченко привыкли видеть в массивных очках с темной оправой и короткой стрижкой, но на этот раз она удивила подписчиков, опубликовав фото без своих привычных атрибутов, рассказала Teleprogramma.pro. На фотографии из сторис в Instagram Эвелина без очков и с удлиненными волосами.
«Вот для Allure снимали. На волосах — экстеншны», — написала она на фото.
Но Эвелина Хромченко опубликовала фото не просто так — это была просьба ее подписчицы. Телеведущая не стала отнекиваться и сражу же показала себя в непривычном образе. Стоит отметить, что без очков и с нарощенными волосами, 49-летняя Эвелина выглядит намного моложе и свежее.
Эвелина Хромченко до кардинальной смены имиджа.
Имидж телеведущей не меняется долгие годы. В 1998-м она стала главным редактором русской версии журнала L'officiel, а в 2007-м заняла кресло ведущей телешоу «Модный приговор». На момент начала работы Хромченко на телевидении, она уже носила белое каре и очки в черной оправе, хотя до этого предпочитала быть шатенкой.
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