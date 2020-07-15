Известный стритрейсер показал дерзкий петербургский дрифт — видео
Уличный гонщик и блогер по прозвищу Борщ прославился благодаря роликам, на которых он показывает все свое мастерство управления заносами.
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Фото, видео: Instagram @xo4y_b
Известный петербургский дрифтер по прозвищу Борщ в очередной раз прокатился с ветерком по Северной столице.
На кадрах, выложенных на его странице в Instagram, видно, как парень, настоящее имя которого Максим Глухих, на большой скорости носится по окрестным улицам, периодически уводя машину в управляемый занос. При этом благодаря камерам можно увидеть, как действие выглядит изнутри автомобиля.
«Ит'c пробка тайм» — написал Борщ в описании к ролику.
Наибольшую известность уличному гонщику и блогеру принесла видеозапись с его ночным дрифтом вокруг Исаакиевского собора в 2017 году, снятая с помощью квадрокоптера. Тогда суд в Петербурге оштрафовал стритрейсера за нарушение ПДД.
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