«Спартак» прервал пятиматчевую серию без побед, обыграв всухую «Ахмат»

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Светлана Шевченко
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По итогам игры московский клуб поднялся на восьмую строчку в рейтинге РПЛ с 36 очками.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Instagram @ostankino_tvtower, @crazynorth_ru, @simply_sascha

Наконец, московский клуб «Спартак» смог прервать серию пятиматчевую серию без побед в Российской Премьер-Лиге. Только что на стадионе «Открытие Арена» красно-белые всухую разгромили ФК «Ахмат» со счетом 3:0.

Счет в матче москвичи могли открыть еще в первом тайме, но все решилось после просмотра VAR. Гол был отменен из-за положения вне игры. Удалось сделать результативный гол хозяевам поля только на 51-й минуте. Дальний удар осуществил Роман Домнин. Спустя тридцать минут разрыв увеличил вышедший ему на замену Александр Соболев.

А точку в матче, доведя счет до разгромного, смог уже в дополнительное время Гус Тиль.

По итогам игры «Спартак» поднялся на восьмую строчку в рейтинге РПЛ с 36 очками. «Ахмат» на 13-й позиции с 31 очком.

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