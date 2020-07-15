Блог, элитная школа и кино: Дочери Зеленского исполнилось 16 лет

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Алиса Старжевская
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Наследница президента Украины в столь юном возрасте уже успела не раз засветиться на телевидении.

Блог, элитная школа и кино: Дочери Зеленского исполнилось 16 лет

Фото: Instagram @zelenskiy_official, Instagram @olenazelenska_official

Дочь президента Украины Владимира Зеленского Саша 15 июля празднует свой день рождения. Ей исполнилось 16 лет. О ее жизни известно не так много — семья украинского лидера предпочитает находиться в стороне от публичности. Вместе с тем иногда некоторая информация о юной наследнице Зеленского становится достоянием СМИ и соцсетей.

Учится в элитной школе

Известно, что Саша Зеленская закончила девятый класс частной «Новопечерской школы». Обучение обходится родителям девочки в почти 11 тысяч долларов в год, пишет Kyiv Daily. В школе Саша посещает спортивные секции, творческие кружки и носит дизайнерскую форму, а также пользуется персональным компьютером, который входит в стоимость обучения.

Снимается в кино

Впервые на большом экране дочь президента появилась в 2015 году. В фильме «8 первых свиданий» 10-летняя Саша сыграла киношную дочь тогда еще актера Зеленского. По его признанию, девочка настолько сильно захотела сняться в кино, что он не смог ей отказать.

Instagram @olenazelenska_official

Участвует в развлекательных шоу

В 2016 году Саша приняла участие в развлекательной программе «Рассмеши комика», в судьях которой сидел ее отец. Девочка выиграла в шоу суперприз — 500 тысяч гривен (около полутора миллиона рублей), которые пожертвовала на благотворительность.

Снимает смешные видео

У Саши Зеленской нет постоянной странички в соцсетях. Она часто меняет аккаунты, выбирая разные никнеймы. Иногда пользователи находят короткие видео, которые она выкладывает в социальной сети TikTok. На роликах девочка поет, танцует и снимает пародии вместе со своим братом Кириллом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось возможное фото матери сына Лукашенко.

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