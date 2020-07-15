Триумфальная победа! «Зенит» выиграл у «Оренбурга» все шесть матчей в истории

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Карина Бернтгольц
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В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые разгромили противников, продлив победную серию.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; Instagram @yastrebow, @cupraea, @ilya200107, @vstelya

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги и продлил победную серию игр с этой командой. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Северной столице и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

С первых минут матча сине-бело-голубые начали активно атаковать и уже на второй минуте открыли счет. Защитник «Оренбурга» Андрей Малых отметился автоголом. После, на 32-й минуте гости догнали соперников, благодаря уверенному броску нападающего Джоэля Фамейе.

Однако игроки «Зенита» до конца игры смогли сохранить преимущество. Во втором тайме дублем отметился форвард Сердар Азмун, а также один раз отличился Артем Дзюба.

Теперь «Зенит» с 69 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. С «Оренбургом» петербургский ФК встречался шесть раз и в каждой игре побеждал. Общий счет по итогам встреч команд равен 13:3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский клуб «Спартак» смог прервать серию пятиматчевую серию без побед в Российской Премьер-Лиге и разгромил «Ахмат».

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