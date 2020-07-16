Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп пытался написать ее имя мочой в доме

Бывшие супруги Эмбер Херд и Джонни Депп продолжают предъявлять друг другу обвинения и раскрывать новые шокирующие подробности их совместной жизни.

Во время судебного процесса по делу о клевете бывший управдом Деппа Бен Кинг рассказал историю, которую он узнал со слов Херд. Актриса якобы сообщила ему, что бывший супруг пытался написать ее имя мочой на ковре и стенах их дома.

«Он пытался написать мое имя мочой на стенах и ковре, пока шел по дому», — сказала Херд.

В то же время, по признанию управдома, позже он не обнаружил никаких следов мочи в доме, пишет Mirror. По его словам, Херд часто провоцировала Деппа и вызывала его на скандал. Он также сообщил, что за одну ночь девушка могла выпить до двух бутылок вина за раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на заседании суда Джонни Депп представил фото своего пальца, который, как заявил актер, ему отрубила Эмбер Херд. Звезда «Пиратов Карибского моря» утверждает, что стал жертвой насилия со стороны бывшей супруги, которая сама ранее обвинила его в избиениях.

В марте 2019 года Депп подал иск о клевете против Херд, которая, по его мнению, сфальсифицировала доказательства об избиении. Если окажется, что актриса предъявила сфабрикованные фотографии со следами побоев на лице, ей может грозить до трех лет тюрьмы.