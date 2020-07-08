Джонни Депп представил суду фото своего пальца, отрубленного Эмбер Херд

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Алина Потёмкина
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По словам звезды «Пиратов Карибского моря», он сам стал жертвой насилия со стороны бывшей возлюбленной.

Джонни Депп представил суду фото своего пальца, отрубленного Эмбер Херд

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде. На заседании актер предоставил доказательства того, что стал жертвой насилия со стороны бывшей супруги.

Само заседание было посвящено рассмотрению иска актера о клевете к изданию The Sun, которое опубликовало обвинения актрисы в адрес бывшего мужа в насилии. Позднее защита Деппа поймала Херд на фабрикации улик, теперь ей грозит до трех лет тюрьмы за подлог. Кроме того, выяснилось, что актриса сама подвергала насилию экс-супруга.

В суде Депп показал шокировавшие публику фотографии, на которых запечатлен на больничных носилках с забинтованным окровавленным пальцем. Снимки опубликовало издание Mirror.

По словам Деппа, инцидент случился в 2015 году, когда пара отдыхала в Австралии. Между супругами произошла ссора, и актер спустился в бар из съемного дома, чтобы заглушить боль алкоголем. Он выпил, и это не понравилось жене. Тогда она взяла бутылку водки и запустила ей в мужа. В результате исполнитель роли капитана Джека Воробья лишился кончика пальца.

«Первая бутылка пролетела мимо моего уха. Вторая была побольше, она бросила ее примерно с такой дистанции, и та разбилась о бар… Кончик этого пальца был отрублен, а кость полностью разрушена», — рассказал актер.

Конфликт между Эмбер Херд и звездой «Пиратов Карибского моря» начался в 2016 году, когда после развода с Деппом девушка обвинила его в избиениях. Против актера тогда ополчился почти весь Голливуд. В марте 2019 года Депп сам подал иск о клевете против своей бывшей супруги. По его мнению, актриса сфальсифицировала доказательства об избиении и сама применяла к нему насилие. Если окажется, что Херд предъявила сфабрикованные фотографии со следами побоев на лице, ей может грозить тюремный срок. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как от Эмбер Херд отказались адвокаты.

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