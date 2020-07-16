Маков день: как 16 июля защититься от злых сил?
Православная церковь 16 июля чтит память святых благоверных князей Василия и Константина Ярославских, а также мучеников Мокия и Марка. А в народе этот день прозвали Маковым.
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Фото, видео: www.globallookpress.com ©, Pascal Deloche / GODONG, allOver, Alf Jönsson, Andrey Arkusha; liman.in.ua
Православная церковь 16 июля чтит память святых благоверных князей Василия и Константина Ярославских. Братья жили в XIII веке в тяжелые для русской земли времена сражений с войсками Золотой Орды под предводительством хана Батыя и отдали свои жизни, защищая родину. Через два с половиной столетия после их смерти во время строительства нового храма в Ярославле в земле были найдены нетленные мощи князей, вокруг которых начали происходить чудеса и исцеления. В тот же год Василия и Константина причислили к лику святых.
В этот же день православные поминают святых мучеников Мокия и Марка, живших в Римской империи в IV веке и пострадавших за веру в Христа. Обоих казнили за отказ принести жертву языческим идолам.
А в народном календаре день 16 июля прозвали Маковым днем — возможно, из-за созвучия с именем святого Мокия. Как бы то ни было, в это время у крестьян было принято собирать урожай мака. И с этим растением связано множество поверий. Так, маку приписывалась магическая способность привлекать богатство — из-за огромного количества зерен в коробочке он считался символом достатка. Кроме того, из-за снотворных свойств мака люди верили, что он может усыплять злых духов.
Чего нельзя делать 16 июля
В народе Маков день с давних времен считался несчастливым и даже опасным. В этот день не стоит начинать никаких новых и важных дел. А если есть такая возможность, лучше вообще не выходить из дома и как можно меньше общаться с родственниками во избежание недоразумений и неприятных последствий.
По лунному календарю 16 июля тоже неблагоприятный день для любой человеческой активности. Так что с воплощением замыслов следует подождать до завтра.
Что нужно делать 16 июля
В Маков день с давних времен из этого растения делали обереги, которые помогают противостоять злым силам и привлекать богатство. Для этого нужно освятить горстку семян мака в церкви и потом зашить в мешочек, который нужно носить с собой или держать дома. А тем, кто вступает в брак 16 июля, для защиты молодой семьи от зависти и несчастий нужно на время свадебной церемонии насыпать в обувь мак.
Убывающая Луна в знаке Близнецов, несмотря на то что в целом день 16 не благоприятный как для дел, так и для общения, тем не менее располагает к небольшим финансовым вложениям и покупкам — они могут оказаться очень удачными.
Народные приметы на 16 июля
Если комары и мошки вьются большими стаями, жаркая погода установится на ближайшие семь дней.
Если собака валяется в пыли, стоит ждать ненастья.
Сон, который приснится в ночь на 16 июля, может рассказать о том, что произойдет в самом ближайшем будущем.
Именины 16 июля у Александра, Антона, Анатолия, Константина, Марка, Михаила, Георгия, Герасима, Василия и Ивана.
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