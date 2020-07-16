Банки массово отказывают нефтяным компаниям

На американские нефтекомпании обрушился новый удар. Крупнейшие банки США массово отказывают им в выдаче кредитов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что обычно финансовые организации ведут себя совсем иначе — за предоставление займов жестко конкурируют. А то, что происходит сейчас — похоже на сговор. По мнению авторов статьи, на банки могут давить экологи, которые хотят остановить бурение скважин в Арктике и добычу угля. В результате отказа в кредитовании, нефтяной сектор Штатов оказался в шаге от глобального кризиса — считают эксперты. Поэтому правительству необходимо срочно вмешаться в ситуацию.

В начале года энергетический рынок США вошел в затяжную рецессию. Из-за вспышки коронавируса и падения цен на нефть и сжиженный газ многие компании оказались на грани банкротства.