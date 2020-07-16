Банки массово отказывают нефтяным компаниям
Ходит слух, что влияние на финансовые учреждения могут оказывать экологи.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Утомленная солнцем Нетребко перепутала фильтры в фотошопе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru
На американские нефтекомпании обрушился новый удар. Крупнейшие банки США массово отказывают им в выдаче кредитов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Журналисты отмечают, что обычно финансовые организации ведут себя совсем иначе — за предоставление займов жестко конкурируют. А то, что происходит сейчас — похоже на сговор. По мнению авторов статьи, на банки могут давить экологи, которые хотят остановить бурение скважин в Арктике и добычу угля. В результате отказа в кредитовании, нефтяной сектор Штатов оказался в шаге от глобального кризиса — считают эксперты. Поэтому правительству необходимо срочно вмешаться в ситуацию.
В начале года энергетический рынок США вошел в затяжную рецессию. Из-за вспышки коронавируса и падения цен на нефть и сжиженный газ многие компании оказались на грани банкротства.
Читайте также
59%
0.43 81.23
0.39
Нашли ошибку?