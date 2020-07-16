Видео: три грузовика и автобус с вахтовиками столкнулись в Омской области
Движение на трассе в Люблинском районе области парализовано.
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Фото, видео: ТАСС /Река Александр, vk.com/chp55
Три грузовика и автобус с вахтовыми рабочими столкнулись в Люблинском районе Омской области. Как видно на кадрах с места, опубликованных в социальной сети, движение по трассе парализовано.
По данным местного ГИБДД, пострадали пять человек.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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