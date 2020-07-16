Правительство РФ выделит миллиарды рублей на тушение лесных пожаров в регионах

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Кабмин также собирается усилить защиту заемщиков от неправомерных действий коллекторов, подготовив соответствующие поправки о штрафах для банков.

Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

На тушение лесных пожаров правительство выделит регионам более двух с половиной миллиардов рублей. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Это крайне важная тема. Необходимо задействовать все ресурсы и возможности для максимально эффективного решения вопроса. Викторию Валерьевну Абрамченко прошу держать этот вопрос под личным контролем. И подробно доложить о принимаемых мерах по ликвидации пожаров в понедельник на оперативном совещании вице-премьеров», — сказал председатель Правительства РФ.

Также в кабмине собираются усилить защиту людей, которые взяли кредит, но не могут его вернуть. В правительстве подготовили поправки в закон о штрафах для банков за неправомерные действия коллекторов. В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму до 500 тысяч рублей.

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