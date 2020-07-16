«Эту потерю не восполнишь»: Шепелев запрещал Орловой навещать Фриске в США

Певица Ольга Орлова выступила в эфире телеканала «Россия 1», где рассказала много нового об отношениях с покойной Жанной Фриске во время ее лечения от онкологии, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Как оказалось, лучшая подруга и крестная мать единственного сына Жанны не сразу узнала о болезни певицы. Та перестала выходить с Орловой на связь, а когда она забила тревогу и обратилась к ее семье, то была ошарашена новостями о раке мозга.

По словам Орловой, она рвалась к Жанне в Америку, чтобы помочь ей всем, чем могла, но гражданский муж Фриске Дмитрий Шепелев был против чьего-либо присутствия рядом с больной. По телефону связаться с Фриске Ольга очень долго не могла — его тоже забрал Шепелев.

«Я была готова немедленно прилететь, но Дима Шепелев не разрешал приезжать никому», — с горечью признается Орлова.

Также певица призналась, что перед ее смертью ей все же удалось несколько раз увидеться с Жанной. Болезнь сильно изменила ее, особенно внешне, и принять это Орлова смогла не сразу, лишь когда поняла, что внутренне ее подруга осталась прежней.

После смерти Жанны Фриске в 2015 году Ольга так и не смогла до конца смириться со случившимся.

«Эту потерю никогда не восполнишь», — сказала она, поделившись, что в телефоне до сих пор хранит последние сообщения и номер телефона Жанны.

5-tv.ru ранее писал о недавней резкой критике в адрес сестры Жанны Фриске, Натальи, которая выступила в ее образе на вечеринке.