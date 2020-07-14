«Это пляски на костях!» — сестру Фриске затравили за «пародию» на покойную артистку
Наталья Фриске устроила концерт на модной вечеринке в образе покойной звезды.
Фото: Instagram @friske_natalia
Сестру певицы Жанны Фриске Наталью затравили в сети после ее неожиданного выступления в образе покойной родственницы, сообщает Дни.ру.
Как выяснилось, недавно 34-летняя Наталья Фриске выступила на закрытой вечеринке, где исполнила хит певицы «Где-то летом». При этом сестра покойной артистки полностью скопировала ее внешний облик и даже манеру поведения. В сети подобное поведение родственницы Жанны сочли недостойным и порочащем честь звезды.
«Боже, ну зачем так позориться?!
«Неудачная копия!»
«Наташа, вы сошли с ума! Зачем копировать Жанну?»
«Ей до сестры как до звезды на небе!»
«Пиар на костях какой-то! Просто бред», — комментировали публикацию верные фанаты покойной артистки.
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Сама Наталья Фриске сложившуюся ситуацию никак не комментировала, а вопросы подписчиков в Instagram предпочла игнорировать.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Жанны Фриске посетила ее могилу в честь 46-летия артистки.
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