Четырехлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа

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Алиса Старжевская
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Ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала под давлением, и выпал на улицу.

Четырехлетняя девочка выжила после падения с восьмого этажа

Фото: www.globallookpress.com

Четырехлетняя девочка выжила после падения из окна восьмого этажа многоквартирного дома. Как передают «Известия», инцидент произошел на улице Дейнеки в Курске.

По данным Следственного управления СК по Курской области, инцидент произошел в первой половине дня. Ребенок находился в квартире вместе со своей матерью, и пока та была на кухне, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. В результате инцидента девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится доследственная проверка, по результатам которой и будет определено процессуальное решение.

Этот случай – не единственный подобный. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге 13-летняя девочка выпала из окна шестого этажа. Ребенок также выжил, но получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

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